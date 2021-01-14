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Diziden esinlenen iki kuzen, hurda malzemelerle kendi araçlarını yaptı

Denizli'de yaşayan ortaokul öğrencisi iki kuzen, diziden esinlenerek kendi imkanları ile motorlu araç yaptı. Kuzenlerin sanayiden ve hurdacıdan çıkma malzemelerden yaklaşık 3 haftada topladığı aracın önümüzdeki günlerde yollarda olması hedefleniyor.

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 15:11
Diziden esinlenen iki kuzen, hurda malzemelerle kendi araçlarını yaptı

Denizli'nin Seferihisar ilçesinde yaşayan 12 yaşlarındaki iki kuzen, televizyonda gördükleri diziden esinlenerek kendi araçlarını yaptı. İlk denemeleri başarısızlıkla sonuçlanan ortaokul öğrencileri Efe ve Muhammet Çiğdem pes etmeyi akıllarından bile geçirmediklerini söyledi. İlçe sanayisinde kaynak yapmayı öğrenen iki kuzen hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştı.

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Diziden esinlenen iki kuzen, hurda malzemelerle kendi araçlarını yaptı

Sanayide ve hurdacıda bulunan atıl durumdaki malzemeleri toplayan iki kuzenin başarı öyküsü, aile üyeleri tarafından takdir ile karşılanıyor. Yaklaşık 3 haftada aracı toparlayan kuzenler, önümüzdeki günlerde sokaklarda seyahat etmeyi hedefliyor.

Diziden esinlenen iki kuzen, hurda malzemelerle kendi araçlarını yaptı

Ailelerinin maddi desteği ile hayallerine kavuşan ve babasına sürpriz yapmak için aracı son haline gelene kadar babasına göstermeyen Efe Çiğdem, "Ben bu projeye Haziran aylarında biraz daha küçüğü ile başlamıştım. Şanzıman uydurmaya çalışmıştık, o çalışmadı. Bu olumsuzluk beni kötü etkilemedi. Televizyondaki dizi başladı. O diziden ilham alarak amcaoğlum ile paylaştım. O da olumlu karşıladı. Kendi evimde bahçe imkanı olmadığı için buraya getirdik.

Diziden esinlenen iki kuzen, hurda malzemelerle kendi araçlarını yaptı

Burada önce şaseyi toparladık, daha sonra ilaçlama motorundan motoru söktük. Tekerlek, direksiyon kutusu gibi çıkma parçaları sanayiden toparladık. Bazı parçaları hurdacıdan bulduk. Ve arabayı bu hale getirdik. Hiç pes etme noktasına gelmedim. Karşılaştığım tek engel, ilk yaptığımız araçtaki şanzıman olmadı. Bu beni biraz üzmüştü. Babama sürpriz olsun istedim. Görünce gururlansın istedim" dedi.

Diziden esinlenen iki kuzen, hurda malzemelerle kendi araçlarını yaptı

"HİÇ PES ETMEYİ DÜŞÜNMEDİK"
Hiç pes etmeden hayallerine emin adımlarla gittiklerini ifade eden Muhammet Çiğdem, "Kuzenim televizyondaki diziyi görmüş. Bana söylediğinde ben de yapalım dedim. Önce küçük bir araba yaptık. O araba çok küçük olmuştu. o arabayı parçaladık, ondan çıkan parçalar ile yeni bir araba yaptık. Arabayı biraz daha büyüttük.

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