Diziden esinlenen iki kuzen, hurda malzemelerle kendi araçlarını yaptı

Ailelerinin maddi desteği ile hayallerine kavuşan ve babasına sürpriz yapmak için aracı son haline gelene kadar babasına göstermeyen Efe Çiğdem, "Ben bu projeye Haziran aylarında biraz daha küçüğü ile başlamıştım. Şanzıman uydurmaya çalışmıştık, o çalışmadı. Bu olumsuzluk beni kötü etkilemedi. Televizyondaki dizi başladı. O diziden ilham alarak amcaoğlum ile paylaştım. O da olumlu karşıladı. Kendi evimde bahçe imkanı olmadığı için buraya getirdik.