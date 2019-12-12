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> Doğa Düzgün, sosyal medyada aşık oldu görünce hayatının şokunu yaşadı! Esra Erol’da programında sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı
Doğa Düzgün, sosyal medyada aşık oldu görünce hayatının şokunu yaşadı! Esra Erol’da programında sosyal medyanın gerçek yüzü ortaya çıktı
atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sevilen programı 'Esra Erol'da', bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sosyal medyadan tanıştığı kişinin fotoğraftaki kişi olmadığını karşısında görünce şaşkına döndü. 18 yaşındaki Doğa Düzgün geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay sonra hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı...
Giriş Tarihi: 12 Aralık 2019 Perşembe 23:21
atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Esra Erol'da, bugün akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.
18 yaşındaki Doğa Düzgün geçtiğimiz nisan ayında sosyal medya üzerinden Ali İhsan Düzgün isimli şahısla tanışmış ve yaklaşık 1 ay sonra hayatının aşkını bulduğunu düşünerek gelin olacağı günü sabırsızlıkla beklemeye başlamıştı.
Bir aylık yazışmada kendini galerici ve zengin olarak tanıtan Ali İhsan Düzgün, Konya'dan İzmir'e Doğa Düzgün'ün yanına gitti.
İLK ŞOKU KARŞISINDA GÖRÜNCE YAŞADI
Bir aydır internette yazıştığı ve evlilik hayali kurduğu kişiyi karşısında gören genç kadın büyük şokla karşılaştı.
Ali İhsan Düzgün'ün sosyal medya hesabındaki fotoğraflarıyla gerçekteki halinin bambaşka olduğunu gören kadın ne yapacağını şaşırırken, durumu ajite ederek gönlünü kazanmaya çalışan genç adam aynı gün Doğa'yı Konya'ya kendi memleketine götürdü.