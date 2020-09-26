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Haberler Galeri Doğada yaptığı ev görenleri hayran bıraktı!

Doğada yaptığı ev görenleri hayran bıraktı!

Şehir hayatının gürültüsünden ve kalabalığında sıkılan bir kadın aldığı karar ile doğada kendi evini yapıp yaşamaya başladı. Kendi imkanları ile yaptığı evi görenler ise hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:42 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:45
Doğada yaptığı ev görenleri hayran bıraktı!

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.

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Doğada yaptığı ev görenleri hayran bıraktı!

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

Doğada yaptığı ev görenleri hayran bıraktı!

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

Doğada yaptığı ev görenleri hayran bıraktı!

Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.

Doğada yaptığı ev görenleri hayran bıraktı!

Öncesinde 3+1 ev için 1500 lira kira ödeyen Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.

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