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Doğada yaptığı ev görenleri hayran bıraktı!

Şehir hayatının gürültüsünden ve kalabalığında sıkılan bir kadın aldığı karar ile doğada kendi evini yapıp yaşamaya başladı. Kendi imkanları ile yaptığı evi görenler ise hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:42 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2020 Cumartesi 17:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





