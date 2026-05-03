Doğadan gelen mucize! Bu besinler yedikçe gençleştiriyor
Daha genç gözükmek için kozmetik ürünlerine tonlarca para vermenize gerek yok. Doğanın sunduğu bazı besinler adeta yaşlanmayı yavaşlatan sihirli dokunuşlara sahip. İşte yedikçe 10 yaş gençleşmenizi sağlayacak besinler...
Yaşlanmayı geciktiren hastalıklara karşı savaşan besinler çok uzağızda değil. Neredeyse hepsi mutfağınızda var.
Ancak bunun için düzenli ve sağlıklı beslenme çok çok önemlidir. Eğer diri ve genç bir vücut istiyorsanız sağlıklı besinlere yönelmeniz şart...
Peki yaşlandırmayı geciktiren, vücudu gençleştiren besinler hangileri? Hangi besinler bizi daha genç gösterir? İşte yedikçe gençleşeceğiniz o besinler...
KIRMIZI BİBER:
1 orta boy kırmızı biber yaklaşık 64 mg C vitamini içerir ve günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter. C vitamini kollajen yapımını desteklediği için cilt sağlığı için önemli vitaminlerdendir. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kollajen cildin dokusunu, elastikiyetini ve nemini dengeler. Salatalarınıza kırmızı biber ekleyerek cilt sağlığınızı desteklemeye ne dersiniz?
ZEYTİN YAĞI:
Bundan yaklaşık 40 yıl önce bile Yunanistan'da Girit adasında yapılan bir çalışmada tekli doymamış yağ asitlerinin kanser ve kalp hastalıkları riskini azaltabileceği bulunmuş. Şimdi ise yapılan çalışmalar bize zeytinyağının içerisinde yaşa bağlı hastalıkların önlenmesine yardımcı olan güçlü antioksidan ve polifenollerin olduğunu gösteriyor. Salatalarınıza zeytinyağı ilave ederek yağda eriyen vitaminlerin alımını artırabilirsiniz.
BRASİKA SEBZELERİ
Brüksel lahanası, brokoli, turp, karnabahar, hardal otu, pazı, tere, marul, şalgam, kırmızı, beyaz ve karalahana vücudun toksik maddelerden arınması için çalışan detoksifikasyon enzimlerini aktive eder. Akne tedavisinde ve cildin elastikiyetini korumasında etkilidir.
MADEN SUYU:
Tam bir mineral deposudur. Cildi besler, parlaklık ve tazelik verir. Günde 1 - 2 bardak içilebildiği gibi buz kalıplarına dondurularak veya pamukla cilde yedirilebilir. Doğal bir tonik olarak görülebilir. Ancak piyasada satılan meyveli alternatifleri yerine sade olanları tercih etmek gerekmektedir.
İçerdikleri çoklu doymamış yağ asitleri, E vitamini, B6 vitamini ve magnezyum sayesinde kuvvetli birer antioksidan ve detoksifikandır. Yüksek enerji içerikleri nedeniyle aşırıya kaçmadan tüketilmesi tavsiye edilir.
HAVUÇ:
Sarı ve turuncu renkli sebzeler güneşten koruyucudur. Nemlendirici özelliktedir, cilt kurumasını önlemeye yardımcıdır. Aynı zamanda ciltteki elastikiyeti korur. Özellikle beta karoten içerikleri ile kollajen hasarını en aza indirir, yaşlanmayı geciktirici etkiler gösterirler.
MAYDANOZ:
Ödem denilince ilk akla gelen besinlerden biridir. Cilt sıkılaşmasına da yardımcıdır. Ispanak, roka, marul gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi maydanoz da göz çevresindeki mor halkalar ve sivilceler için faydalı etkiler göstermektedir.
ALYUM SEBZELERİ:
Soğan, arpacık soğanı, taze soğan, kırmızı soğan, kuru soğan, pırasa, kuru ve taze sarımsakta bulunan sülfid bileşenleri detoksifikasyon enzimlerinin aktivitelerini artırmaktadırlar. Bu sebzeler antioksidan özellikler de sergilerler. Cildi de korurlar.
BALIK:
Kan dolaşımını düzenleyerek hücrelere daha fazla oksijen taşınmasına ve cildin gençleşmesine yardımcı olmaktadır. Somon, uskumru ve ton balığı gibi yağlı balıklar omega 3 yağ asitlerinden daha da zengin olduğu için tercih edilmelidir. Ancak balığı kızartmak yerine; ızgara, buğulama veya fırında pişirme yöntemleri ile hazırlamak gerekir.
MUZ:
Listemizin ilk sırasında muz yer almakta. Düzenleri olarak muz tüketip güzel bir uyku çekersek kaslar gevşer ve vücut açılır. Aynı zamanda muz mutlu ve uyku hormonlarının oluşumunu artıran bir amino asit olan triptofan bakımından zengindirler.
SARIMSAK:
Sarımsak hem doğal antibiyotik hem de içeriğinde bulundurduğu vitaminlerle tam bir direnç savaşcısı. İçerisinde bulunan selenyum ve antioksidanlar ile sarımsak radikalleri nötralize etmeye yardımcı olur.