Doğal güzelliği ile hayran bırakıyordu! Arapapıştı Kanyonu kurudu

Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan Aydın'da beklenen yağışların yeterli seviyede olmaması vatandaşları düşündürüyor. Yağışın azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyeleri düşerken, su yatakları da kurudu. Aydın'ın Bozdoğan ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve doğal güzelliği ile dikkat çeken Arapapıştı Kanyonu da kuraklıktan nasibini aldı.