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Haberler Galeri Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi

Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tarifler araştırılıyor. Evde pratik ve doğal bir şekilde hazırlayacağınız limonata tarifini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:15 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:16
Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tarifler araştırılıyor. Evde pratik ve doğal bir şekilde hazırlayacağınız limonata tarifini sizler için derledik.

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Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi

Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Evinizdeki malzemelerle kolayca yapacağınız limonatanızın içerisine portakal da ekleyerek faydasını daha da arttırabilirsiniz.

Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi

Malzemeler:
1 adet bir gün önceden buzlukta dondurulmuş limon
1 adet bir gün önceden buzlukta dondurulmuş portakal.

Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi

1 su bardağı şeker
2 veya 2. 5 su bardağı su


Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi

Yarım taze limon suyu
Temiz bir bez

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