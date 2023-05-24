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Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi
Doğal limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi
Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tarifler araştırılıyor. Evde pratik ve doğal bir şekilde hazırlayacağınız limonata tarifini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:15
Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:16
Sıcak yaz günlerinde serinlemek için tarifler araştırılıyor. Evde pratik ve doğal bir şekilde hazırlayacağınız limonata tarifini sizler için derledik.
Limonun faydaları saymakla bitmiyor. Evinizdeki malzemelerle kolayca yapacağınız limonatanızın içerisine portakal da ekleyerek faydasını daha da arttırabilirsiniz.
Malzemeler:
1 adet bir gün önceden buzlukta dondurulmuş limon
1 adet bir gün önceden buzlukta dondurulmuş portakal.
1 su bardağı şeker
2 veya 2. 5 su bardağı su
Yarım taze limon suyu
Temiz bir bez