  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u Engin Hepileri eşi ve çocuğuyla sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u Engin Hepileri eşi ve çocuğuyla sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatları hakkında merak ettiklerini araştırıyor. Dizide Faruk karakterini canlandıran Engin Hepileri ise en çok merak edilenler arasında. Peki Engin Hepileri gerçekte kimle evli? İşte başta Engin Hepileri'nin eşi ve çocuğu olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2020 Perşembe 09:49
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u Engin Hepileri eşi ve çocuğuyla sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatları hakkında merak ettiklerini araştırıyor. Dizide Faruk karakterini canlandıran Engin Hepileri ise en çok merak edilenler arasında. Peki Engin Hepileri gerçekte kimle evli? İşte başta Engin Hepileri'nin eşi ve çocuğu olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u Engin Hepileri eşi ve çocuğuyla sosyal medyayı salladı

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u Engin Hepileri eşi ve çocuğuyla sosyal medyayı salladı
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u Engin Hepileri eşi ve çocuğuyla sosyal medyayı salladı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u Engin Hepileri eşi ve çocuğuyla sosyal medyayı salladı

ARZUM ONAN - MEHMET ASLANTUĞ İLE ÇOCUKLARI CAN

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Türkiye'den Çin'e Koronavirüs için Koca Yusuf operasyonu!
Türkiye'den Çin'e Koronavirüs için Koca Yusuf operasyonu!
BİZE ULAŞIN