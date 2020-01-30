Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Faruk'u Engin Hepileri eşi ve çocuğuyla sosyal medyayı salladı

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölümüyle ekranlara geldi. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin izleyicileri dizi oyuncularının özel hayatları hakkında merak ettiklerini araştırıyor. Dizide Faruk karakterini canlandıran Engin Hepileri ise en çok merak edilenler arasında. Peki Engin Hepileri gerçekte kimle evli? İşte başta Engin Hepileri'nin eşi ve çocuğu olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...