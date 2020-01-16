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> Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’si İbrahim Çelikkol herkesi hayrete düşürdü!
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’si İbrahim Çelikkol herkesi hayrete düşürdü!
Ekranların yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına gelmeye devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan 2.bölümünün ardından dizi severler dizi oyuncuları hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ise en çok merak edilenler arasında. Dizinin takipçileri İbrahim Çelikkol'un gerçekte kimle evli olduğunu merak ediyor. Peki İbrahim Çelikkol'un eşi kim? İşte başta İbrahim Çelikkol'un ve ünlü isimlerin merak edilen eşleri...
Giriş Tarihi: 16 Ocak 2020 Perşembe 11:15
Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2020 Perşembe 11:15
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’si İbrahim Çelikkol herkesi hayrete düşürdü!
Ekranların yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına gelmeye devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan 2.bölümünün ardından dizi severler dizi oyuncuları hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ise en çok merak edilenler arasında. Dizinin takipçileri İbrahim Çelikkol'un gerçekte kimle evli olduğunu merak ediyor. Peki İbrahim Çelikkol'un eşi kim?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’si İbrahim Çelikkol herkesi hayrete düşürdü!
İşte başta İbrahim Çelikkol'un ve ünlü isimlerin merak edilen eşleri...
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’si İbrahim Çelikkol herkesi hayrete düşürdü!
Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’si İbrahim Çelikkol herkesi hayrete düşürdü!
İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’si İbrahim Çelikkol herkesi hayrete düşürdü!
MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU