Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin Mehdi’si İbrahim Çelikkol herkesi hayrete düşürdü!

Ekranların yeni dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' yeni bölümleriyle izleyenlerinin karşısına gelmeye devam ediyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan 2.bölümünün ardından dizi severler dizi oyuncuları hakkında merak ettiklerini araştırmaya başladı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol ise en çok merak edilenler arasında. Dizinin takipçileri İbrahim Çelikkol'un gerçekte kimle evli olduğunu merak ediyor. Peki İbrahim Çelikkol'un eşi kim? İşte başta İbrahim Çelikkol'un ve ünlü isimlerin merak edilen eşleri...