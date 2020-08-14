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Haberler Galeri Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte

Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bebek'te görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğumdan sonra aldığı kiloları veren ve son haliyle dikkati çeken Evcen yaptığı açıklamada, "Burak iyi bir baba" dedi.

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 14:12 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 14:38
Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek'teki bir otelde akşam yemeği yedi.

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Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte

Mekana lüks marka araçları ile gelen ikili, soruları yanıtlarken keyifli halleri ile de dikkat çekti.

Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte

Bodrum tatilinden dönen çift, "Çok güzel geçti. Bu ara dinlenme moduna geçtik. Ailecek gayet iyiyiz" dedi.

Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte

Aracının plakasının oğulları Karan'ın adının baş harflerinden oluştuğu görülen Özçivit, "Çok yeni sayılmaz. Zaten diğer araçlarımızın plakası da aynı şekilde" açıklamasını yaptı.

Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte

Geçtiğimiz aylarda bir yaşına basan Karan bebek ile ilgili konuşan Fahriye Evcen, "Annelik çok güzel bir duygu. Gayet de iyi gidiyor. Tabii ki ilk zamanlar yorucu geçti ama şimdi çok güzel ve alıştık" şeklinde konuştu.

Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte

Evcen, eşine "Burak harika bir baba" şeklinde iltifatlar yağdırdı.

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