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Doğum kilolarından eser kalmadı! Fahriye Evcen ve Burak Özçivit yemekte
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bebek'te görüntülendi. Baş başa yemek yiyen ikili, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğumdan sonra aldığı kiloları veren ve son haliyle dikkati çeken Evcen yaptığı açıklamada, "Burak iyi bir baba" dedi.
Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 14:12Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020 Cuma 14:38
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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; oyuncu Burak Özçivit, önceki akşam eşi Fahriye Evcen ile birlikte Bebek'teki bir otelde akşam yemeği yedi.
Mekana lüks marka araçları ile gelen ikili, soruları yanıtlarken keyifli halleri ile de dikkat çekti.
Bodrum tatilinden dönen çift, "Çok güzel geçti. Bu ara dinlenme moduna geçtik. Ailecek gayet iyiyiz" dedi.
Aracının plakasının oğulları Karan'ın adının baş harflerinden oluştuğu görülen Özçivit, "Çok yeni sayılmaz. Zaten diğer araçlarımızın plakası da aynı şekilde" açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz aylarda bir yaşına basan Karan bebek ile ilgili konuşan Fahriye Evcen, "Annelik çok güzel bir duygu. Gayet de iyi gidiyor. Tabii ki ilk zamanlar yorucu geçti ama şimdi çok güzel ve alıştık" şeklinde konuştu.
Evcen, eşine "Burak harika bir baba" şeklinde iltifatlar yağdırdı.