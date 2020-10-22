Doktorlar bile hamile sandı! Çıkanlara kimse inanamadı...

Gallerli 28 yaşındaki Keely Favell'in karnı gün geçtikçe büyüme başladı. Görenler ve bazı doktorlar kadının hamile olduğunu düşünüyordu ancak gerçek çok farklı çıktı. Swansea kentinde yaşayan Keely Favell 2014'te kilo almaya başladı. Favell 'Hep biraz kiloluydum ama birkaç yıl içinde yavaş yavaş göbek oluştu.' diyordu. Favell 'Bir sorun olduğunu fark edemedim, göbek bağlıyorum diye düşündüm.' diyerek durumunu açıkladı. Keely Favell 'Bana bakan herkes dokuz aylık hamile olduğumu düşünüyordu. Bana hep doğumun ne zaman olduğunu soruyorlardı.' diyor. Defalarca negatif çıkan hamilelik testlerine rağmen, doktorlar Favell'in giderek büyüyen karnının hamilelikten kaynaklandığını düşündü. Favell'ın hamile olduğunu düşünen aile hekimi, sonunda hastasını geçen yıl Ocak ayında ultrasona sevk etti. Acilen tomografiye alınan Favell'ın karnında, etrafı sıvıyla çevrili tam 26 kiloluk dev bir kist tespit edildi.