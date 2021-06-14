Dolandırıcı haberlerinin ardından Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar

Subaşı, bu iddialarla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed'in 7 tane soyadı var. Amerika'da yaşadığı için 'Mohammed Alsaloussi'yi kullanıyor" açıklamasını yapmıştı.

