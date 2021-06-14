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Dolandırıcı haberlerinin ardından Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar

Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaptığı 'Mısırlı milyarder' Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu iddiaları üzerine açıklama yaparak haberleri yalanlamıştı. Subaşı'dan iddiaların devam etmesi üzerine yeni bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2021 Pazartesi 14:35
Dolandırıcı haberlerinin ardından Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar

Geçtiğimiz haftalarda Şeyma Subaşı'nın evlilik hazırlığı yaptığı Mohammed Alsaloussi'nin, aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürülmüştü.

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Dolandırıcı haberlerinin ardından Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar

Subaşı, bu iddialarla ilgili sessizliğini bozmuş ve "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed'in 7 tane soyadı var. Amerika'da yaşadığı için 'Mohammed Alsaloussi'yi kullanıyor" açıklamasını yapmıştı.

Dolandırıcı haberlerinin ardından Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar

Evlilik teklifi aldığı yüzükle ilgili yazılanlara sinirlenen fenomen isim, "Vallahi çok sinirleniyorum. '800 bin TL'ye aldı yüzüğü' yazmışlardı. 'Aşkım böyle yazmışlar' dedim, 'Bari dolar yazsalardı' deyip güldü. Ben de 'Yazabilir miyim?' diye sordum, 'İstediğini yaz' dedi" ifadelerini kullanmıştı.

Dolandırıcı haberlerinin ardından Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar

Konuyla ilgili son olarak Mısırlı gazeteci Amer Fouad, geçtiğimiz günlerde Mohammed Alsaloussi hakkında Günaydın'dan Sonat Bahar'a çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Dolandırıcı haberlerinin ardından Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan karar

Yıllarca Mısır'da yaşamış bir gazeteci olarak Mohammed Alsaloussi ismini hiç duymadığını ve bu ülkede adından söz edilen bir iş adamı da olmadığını belirten Amer Fouad, Şeyma'nın sevgilisi hakkında, "milyarder falan olamaz" yorumunda bulunmuştu.

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