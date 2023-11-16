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Haberler Galeri 100 milyonluk kara para mı akladılar? Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın ifadesindeki 12 milyon detayı dikkat çekti

100 milyonluk kara para mı akladılar? Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın ifadesindeki 12 milyon detayı dikkat çekti

Dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları sona erdi. Candan kardeşlerin üyesi oldukları çetenin 100'a yakın vurgun yaptığı, elde edilen paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi.Geceyi nezarette geçiren fenomen kardeşlerin emniyette verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenildi. İşte tarz yarışmasıyla tanınan fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan'ın kara para aklama davasındaki yeni detayları...

İHA

Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:29 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 11:45

100 milyonluk kara para mı akladılar? Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın ifadesindeki 12 milyon detayı dikkat çekti

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşlerin verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenildi.

ÇETE LİDERİNDEN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE AYRILDIĞINI İDDİA ETTİ
Nihal ve Bahar Candan'a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın'la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın'ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.

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100 milyonluk kara para mı akladılar? Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın ifadesindeki 12 milyon detayı dikkat çekti

RESTORANLARA GİTME SEBEBİNİ AÇIKLADI
Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı. Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın'ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü. Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

100 milyonluk kara para mı akladılar? Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın ifadesindeki 12 milyon detayı dikkat çekti

SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi. Candan kardeşler, polis tarafından kendilerine sorulan isimleri de tanımadıklarını belirti. Bahar Candan'ın sosyal medya hesabında yaptığı "Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı" başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, "O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi" dedi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihal Candan, Bahar Candan ve İsrafil S.'nin gün içerisinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

100 milyonluk kara para mı akladılar? Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın ifadesindeki 12 milyon detayı dikkat çekti
100 milyonluk kara para mı akladılar? Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın ifadesindeki 12 milyon detayı dikkat çekti
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