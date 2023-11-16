100 milyonluk kara para mı akladılar? Fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan’ın ifadesindeki 12 milyon detayı dikkat çekti

Dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları sona erdi. Candan kardeşlerin üyesi oldukları çetenin 100'a yakın vurgun yaptığı, elde edilen paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığı iddia edildi.Geceyi nezarette geçiren fenomen kardeşlerin emniyette verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenildi. İşte tarz yarışmasıyla tanınan fenomen kardeşler Bahar Candan ve Nihal Candan'ın kara para aklama davasındaki yeni detayları...