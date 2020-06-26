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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 26 Haziran Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dün 6,8551'de kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8520 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, bugün ABD'de de açıklanacak kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri akışının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 seviyesinin direnç, 112.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde, dolar kurunda oldukça düşük volatilite ile yataya yakın gelişmeler sürüyor. İşte 26 Haziran Cuma döviz kuru...

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





