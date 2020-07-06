Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi
İzmir'de akşam saatlerinde görüntülenen dolunay, görsel şölen oluşturdu. Zaman zaman bulutların ardına gizlenen dolunay saat 05.48'de son buldu.
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 09:30
Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 10:02
Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi
İzmir'de akşam saatlerinde beliren Dolunay güzel görüntelere sahne oldu.
Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi
Dünya genelinde görüntülenen dolunay, İzmir'de saat 21.10 sıralarında belirgin oldu.
Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi
Kentin birçok noktasından görünebilen dolunay, güzel görüntülere sahne oldu.
Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi
Zaman zaman bulutların ardına gizlenen dolunay saat 05.48'de son buldu.
Dolunay İzmir'de böyle görüntülendi