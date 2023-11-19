Domaniç Dağları beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Kütahya'nın her mevsim doğal güzelliği ile adından söz ettiren Domaniç Dağları, mevsimin ilk karının yağması ile birlikte çevre il ve ilçelerden vatandaşların akınına uğradı. Domaniç-İnegöl yolu arasında kalan Domaniç Dağları'nın Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Çatalalıç mevkilerinde yağan karın kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Çevre il ve ilçelerden yüzlerce vatandaş, fotoğraf çekmek, kardan adam yapmak ve kartopu oynamak için Domaniç' tercih etti. Doğanın ve beyaz güzelliğin tadını çıkartan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.