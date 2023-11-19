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Haberler Galeri Domaniç Dağları beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Domaniç Dağları beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Kütahya'da kar yağışı etkisini gösterdi. Doğal güzelliğiyle yakından tanınan Domaniç Dağları beyaza büründü. Vatandaşlar karın tadını çıkarmak ve fotoğraf çekilmek için bölgeye gitti.

Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 18:30 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 18:30

Domaniç Dağları beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Kütahya'nın her mevsim doğal güzelliği ile adından söz ettiren Domaniç Dağları, mevsimin ilk karının yağması ile birlikte çevre il ve ilçelerden vatandaşların akınına uğradı.

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Domaniç Dağları beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Domaniç-İnegöl yolu arasında kalan Domaniç Dağları'nın Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Çatalalıç mevkilerinde yağan karın kalınlığı 15 santimetreyi buldu.

Domaniç Dağları beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Çevre il ve ilçelerden yüzlerce vatandaş, fotoğraf çekmek, kardan adam yapmak ve kartopu oynamak için Domaniç' tercih etti.

Domaniç Dağları beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti

Doğanın ve beyaz güzelliğin tadını çıkartan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

Domaniç Dağları beyaza büründü! Vatandaşlar akın etti
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