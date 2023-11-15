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Haberler Galeri Domaniç Dağları'nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum

Domaniç Dağları'nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum

Domaniç Dağları her sonbahar olduğu gibi bu sene de çok güzel görüntüler oluşturdu. Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan bölgede kıvrımlı yollarla ağaçların uyumu renkli bir atmosfer sundu.

AA

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 14:45 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:17

Domaniç Dağları'nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum
Domaniç Dağları’nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum

Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ve sonbaharın güzellikleri havadan dron ile görüntülendi.

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Domaniç Dağları'nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum
Domaniç Dağları’nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum

Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne çıkan virajlı yollar, sarı, kırmızı ve kahverengi tonlardaki sonbahar yapraklarıyla kaplandı.

Domaniç Dağları'nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum
Domaniç Dağları’nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum

Yolculuk yapanlar, Kütahya'dan Bursa'ya doğru inerken Domaniç Dağları'nın etkileyici manzarasına tanık oluyor.

Domaniç Dağları'nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum
Domaniç Dağları’nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum

Doğa tutkunları ve fotoğraf severler için adeta bir cazibe merkezi haline gelen bölge, mevsimsel değişimlerin getirdiği renk çeşitliliğiyle güzel bir atmosfer sunuyor.

Domaniç Dağları'nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum
Domaniç Dağları’nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum

Tabiat ve fotoğraf tutkunları bölgeye çeken ormanların göz kamaştıran tonları ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor.

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