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Domaniç Dağları'nda renkli görüntüler! Kıvrımlı yollarla muhteşem uyum

Domaniç Dağları her sonbahar olduğu gibi bu sene de çok güzel görüntüler oluşturdu. Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan bölgede kıvrımlı yollarla ağaçların uyumu renkli bir atmosfer sundu.

AA Giriş Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 14:45 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 15:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





