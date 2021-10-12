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Domaniç Dağları'ndan büyüleyen sonbahar manzaraları

Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 14:14 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 14:15
Domaniç Dağları’ndan büyüleyen sonbahar manzaraları

Kütahya ile Bursa sınırları arasında kalan Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

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Domaniç Dağları’ndan büyüleyen sonbahar manzaraları

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan, Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan oksijen zengini Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Domaniç Dağları’ndan büyüleyen sonbahar manzaraları

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Domaniç Dağları’ndan büyüleyen sonbahar manzaraları

Eşsiz manzaralar sunan ilçedeki ormanlar, ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Domaniç Dağları’ndan büyüleyen sonbahar manzaraları

Sonbaharın doğaya yansıyan sarı ve yeşil tonlarının görüldüğü Domaniç, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunlarınca yoğun olarak tercih ediliyor.

AA

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