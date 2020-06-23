Haberler
Galeri
Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...
Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...
Kütahya'nın Domainç ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran yağmur ilçe pazarında esnafa zor anlar yaşattı, kilolarca sebze ve meyve yağmur suları ile sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 09:30
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 09:35
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Cadde ve sokaklar göle dönerken, semt pazarında kurulan tezgahlar yağış nedeniyle dağıldı. Yolda kalan çok sayıda araç ise iş makeneleri ile kurtarılmaya çalışıldı.
Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yaşamı felç etti. Bir anda bastıran yağmur ilçe pazarında esnafa zor anlar yaşattı, kilolarca sebze ve meyve yağmur suları ile sürüklendi.
Pazarcı esnafı tezgahlardaki ürünlerini kurtarmak için büyük mücadele verdi.
Yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bir evin girişini su bastı.