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Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...

Kütahya'nın Domainç ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran yağmur ilçe pazarında esnafa zor anlar yaşattı, kilolarca sebze ve meyve yağmur suları ile sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 09:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





