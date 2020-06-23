  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...

Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...

Kütahya'nın Domainç ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Bir anda bastıran yağmur ilçe pazarında esnafa zor anlar yaşattı, kilolarca sebze ve meyve yağmur suları ile sürüklendi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 09:35
Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...

Cadde ve sokaklar göle dönerken, semt pazarında kurulan tezgahlar yağış nedeniyle dağıldı. Yolda kalan çok sayıda araç ise iş makeneleri ile kurtarılmaya çalışıldı.

Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...

Domaniç ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu yaşamı felç etti. Bir anda bastıran yağmur ilçe pazarında esnafa zor anlar yaşattı, kilolarca sebze ve meyve yağmur suları ile sürüklendi.

Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...

Pazarcı esnafı tezgahlardaki ürünlerini kurtarmak için büyük mücadele verdi.

Domaniç'i dolu ve sel vurdu! Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı! İşte o görüntüler...

Yağmurun ardından cadde ve sokaklar göle dönerken, bir evin girişini su bastı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de su kesintisi 23 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İzmir'de su kesintisi 23 Haziran Salı! İzmir'de sular ne zaman gelecek?
  • SON DAKİKA