Dondurucu soğuğa dikkat! Bugün yağmur, kar, fırtına bir arada! İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu

Bugün (29 Kasım Çarşamba) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 08:59 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:07