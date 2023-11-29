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Haberler Galeri Dondurucu soğuğa dikkat! Bugün yağmur, kar, fırtına bir arada! İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu

Dondurucu soğuğa dikkat! Bugün yağmur, kar, fırtına bir arada! İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu

Bugün (29 Kasım Çarşamba) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 08:59 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 09:07

Dondurucu soğuğa dikkat! Bugün yağmur, kar, fırtına bir arada! İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Dondurucu soğuğa dikkat! Bugün yağmur, kar, fırtına bir arada! İ��te 29 Kasım Çarşamba hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Dondurucu soğuğa dikkat! Bugün yağmur, kar, fırtına bir arada! İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yerel çok kuvvetli olması bekleniyor Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Dondurucu soğuğa dikkat! Bugün yağmur, kar, fırtına bir arada! İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı gececeği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege'de kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli kıyılarının yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Dondurucu soğuğa dikkat! Bugün yağmur, kar, fırtına bir arada! İşte 29 Kasım Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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