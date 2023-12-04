Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (4 Aralık Pazartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte 4 Aralık Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 09:05