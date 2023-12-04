Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.