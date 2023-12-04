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Haberler Galeri Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji'nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji'nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

Bugün (4 Aralık Pazartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte 4 Aralık Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 4 Aralık 2023 Pazartesi 09:05

Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı, İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı ilçeleri ile Çanakkale çevreleri ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya ve Çanakkale ile bölgenin Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında önceleri güneyli, zamanla kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Dondurucu soğuğa dikkat! Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji’nin 4 Aralık Pazartesi hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu, batı kesimleri yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

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