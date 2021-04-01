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Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' protestosu

Geçtiğimiz hafta Fethiye'nin İnceburun Koyu'nda sahile iş makineleriyle kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını öğrenen vatandaşlar, bugün kaçak inşaat protestosu yaptı. İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, "İnceburun, Binlik, Bedri Rahmi, Sıralıbük ve Batıkhamamı koyları ile Kapıdağ Yarımadası'na sahip olan Göcek'te asla ve asla kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Cennetimizi kimse cehenneme çeviremeyecek" dedi.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2021 Perşembe 18:57 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2021 Perşembe 18:59
Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' protestosu

Muğla'nın Fethiye ilçesi İnceburun Koyu'nda bir araya gelen çevreci ve denizciler, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini açıklayarak, protesto gösterisinde bulundu.

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Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' protestosu

Göcek Mahallesi İnceburun Koyu'nda, 28 Mart Pazar günü sahile iş makineleriyle kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını öğrenen çevreciler, duruma tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' protestosu

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalışmayı durdurdu. Durum, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kaçak inşaatla ilgili inceleme yapılırken cezai işlem başlatılacağı öğrenildi.

Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' protestosu

İnceburun Koyu'nda bugün bir araya gelen çevreciler ve denizciler, kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirterek, protesto gösterisinde bulundu.

Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' protestosu

Grup adına açıklamada bulunan Göcek'te yat işletmeciliği yapan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, "Tekneyle gelenler yeşili, doğayı, tarihi, bakir koyları ve tertemiz denizi görüyor. Dalaman Havalimanı'na uçakla inenler, karayolu ile yarım saatte Göcek'e gelip, tekneyle denize açılıp istedikleri cennet koylarda yüzebiliyorlar. İnceburun, Binlik, Bedri Rahmi, Sıralıbük ve Batıkhamamı koyları ile Kapıdağ Yarımadası'na sahip olan Göcek'te asla ve asla kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Cennetimizi kimse cehenneme çeviremeyecek" dedi.

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