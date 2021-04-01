Dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' protestosu

Grup adına açıklamada bulunan Göcek'te yat işletmeciliği yapan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, "Tekneyle gelenler yeşili, doğayı, tarihi, bakir koyları ve tertemiz denizi görüyor. Dalaman Havalimanı'na uçakla inenler, karayolu ile yarım saatte Göcek'e gelip, tekneyle denize açılıp istedikleri cennet koylarda yüzebiliyorlar. İnceburun, Binlik, Bedri Rahmi, Sıralıbük ve Batıkhamamı koyları ile Kapıdağ Yarımadası'na sahip olan Göcek'te asla ve asla kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Cennetimizi kimse cehenneme çeviremeyecek" dedi.