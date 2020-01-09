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Dünyada ilk kez görüldü! Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Fenerbalığının midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın kuzeyinde bir trol avcılığı sırasında yakalanan 65 santimetre boyundaki Fenerbalığı'nın (Lophius sp.) midesinden 30 santimetrelik genç bir Caretta Caretta çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2020 Perşembe 23:36 Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2020 Perşembe 23:36
Dünyada ilk kez görüldü! Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Fenerbalığının midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

ADEM ÜLKER

Ege Denizi'nde, Yunanistan'ın kuzeyinde bir trol avcılığı sırasında yakalanan 65 santimetre boyundaki Fenerbalığı'nın (Lophius sp.) midesinden 30 santimetrelik genç bir Caretta Caretta çıkarıldı.

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Dünyada ilk kez görüldü! Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Fenerbalığının midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

Muğla Dalyan'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bu durum dünyada ilk kez görülüyor. Kabuk sertleşince bile carettalar daha büyük balıklar tarafından yenebiliyor" dedi.

Dünyada ilk kez görüldü! Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Fenerbalığının midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

Kaplumbağanın taze ve bozulmamış olduğu tespit edildi. Bu büyüklüğe ulaşmış bir caretta türü kaplumbağanın bir balık tarafından yenmesi, yaklaşık bin yavrudan sadece birinin hayatta kalabildiğinin de kanıtlarından biri olarak değerlendirildi.

Dünyada ilk kez görüldü! Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Fenerbalığının midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

İşte o Caretta Caretta...

Dünyada ilk kez görüldü! Bu kadarına 'pes' diyeceksiniz! Fenerbalığının midesinden çıkanlar hayrete düşürdü

Kaplumbağanın midesinden çıkanlar şok etti!

Hayvanat bahçesindeki bu kaplumbağa, son zamanlarda yürümekte zorluk çekince veterinerlerin operasyonu sonucu kurtarıldı.

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