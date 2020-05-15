Dünyada sadece 3 ülkede var! İşte PÖH eğitiminden kareler...

Özel Hareket olarak eğitimlerimizde hedeflediğimiz temel amaç, personelin ve hedefin hareketli olması ve aynı zamanda hedeften aksiyon alabilmek. Biz burada bunu sağlıyoruz ve başardık. İçeride bulunan terörist bize ateş ediyor, biz o ateşten saklanıyoruz. Aynı şekilde terörist bizim ateşimizden saklanıyor. Ateşe yakalanarak vurulmamız durumunda ise silahımız inaktif oluyor. Kısacası amaçladığımız hedefe ulaştık" dedi.