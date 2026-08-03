  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası

Tam 145 ülkenin askeri bütçeden personel sayısına, lojistik güçten teknolojik kapasiteye kadar 60'tan fazla kriterle incelendiği dev listede, dünyanın en güçlü 30 ordusu ilan edildi. Güç dengelerinin yeniden dağıtıldığı listede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) rakiplerini geride bıraktı. İşte Türkiye'nin dünya devleri arasındaki yeri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

2026 YILI DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 30 ORDUSU

30. Yunanistan

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

29. Singapur

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

28. Kanada

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

27.İsveç

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

26.Cezayir

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

25. Tayland

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

24. Suudi Arabistan

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

23. Vietnam

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

22. Tayvan

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

21. Polonya

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

20. Ukrayna

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

19.Mısır

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

18.Avustralya

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

17.İspanya

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

16. İran

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

15.İsrail

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

14. Almanya

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

13. Endonezya

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

12. Pakistan

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

11. Brezilya

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

10. İtalya

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

9.Türkiye

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

8. Japonya

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

7.Fransa

Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye’nin sırası

6.Birleşik Krallık