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Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası
Tam 145 ülkenin askeri bütçeden personel sayısına, lojistik güçten teknolojik kapasiteye kadar 60'tan fazla kriterle incelendiği dev listede, dünyanın en güçlü 30 ordusu ilan edildi. Güç dengelerinin yeniden dağıtıldığı listede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) rakiplerini geride bıraktı. İşte Türkiye'nin dünya devleri arasındaki yeri...
HABER MERKEZİ
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Dünyanın en güçlü 30 ordusu 2026 | İşte Türkiye'nin sırası