Dünyanın en güçlü kadınları listesinde bir de Türk kadını var!

Dünyanın En Güçlü Kadınları listesini açıklayan Forbes, birçok alanda değerlendirme yaptı. Bir Türk kadınının da yer aldığı Dünyanın En Güçlü Kadınları arasında daha önce adını hiç duymadığınız isimler bile var. Forbes'in açıkladığı Dünyanın En Güçlü Kadınları listesinin zirvesinde bir kez daha Merkel yer aldı. Dünyanın en güçlü kadınları arasında ise 1 Türk kadını yer aldı. Ekonomiden teknolojiye, siyasetten televizyon dünyasına birçok isimin yer aldığı listede, İngiltere Kraliçesi Elizabet ilk 10'un dışında kaldı. İşte bir Türk kadınının da aralarında yer aldığı Dünyanın En Güçlü Kadınları.