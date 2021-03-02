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Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...
Dünyanın en ilginç kasabası! Yer altında yaşıyorlar...
Cooper Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin kuzeyinde yer alan bir yer altı kasabası. Burada binlerce kişi 100 yıldır yer altında yaşıyor. Nedeni ise çok ilginç...
Giriş Tarihi: 2 Mart 2021 Salı 17:21
Coober Pedy, Avustralya'nın güneyinde yer alan Adelaide şehrinin 846 km kuzeyinde ilginç bir yer.
Kasabanın 2 bine yakın nüfusu var ve bunun üç yüze yakınını Aborjinler oluşturuyor.
Dünyanın opal madeni başkenti olarak sayılan Coober Pedy'de maden çıkartmak için açılan binlerce kuyu var.
Aborjinler bu bölgeyi 'kupa-piti' yani 'beyaz adam deliği', 'su deliği' olarak adlandırmışlar.
Bu kasabayı ilginç kılan asıl şey ise yer altı evleri. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan opal madeninden kalan tünellere 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış.