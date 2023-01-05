Dünyanın en ilginç mimari yapıları

Bu binanın girişinde yalnızca büyük bir salon var ve yerde olması gereken herşey tavanda. Yani binanın dış görünümü gibi içi de tepe taklak; lambalar, tablolar, merdivenler vs.Bu ilginç mimari yapı, eski sihirbaz malzemelerinin sergilendiği küçük bir müze olarak kullanılıyor ve aynı zamanda sihirbaz gösterilerinin de bilet satış yeri.