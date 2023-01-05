Dünyanın her tarafından gelen turistler bu yapıları görmek için sıraya giriyor. Hatta bu mimari yapıları görenler ilginç binaların gerçek olup olmadığı konusunda kararsız kalıyor. İşte birbirinden ilginç tasarımlara sahip mimari yapılar...
Giriş Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:40Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 10:41
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Nefes kesen manzaraları ve dış görüntüleri ile dikkatleri üzerine toplayan dünyanın en ilginç mimari yapıları...
Dans Eden Ev (Çek Cumhuriyeti): Çekya'nın (Çek Cumhuriyeti) Prag şehrinde, Vlatava Nehri kıyısında yer alan binanın yapımı 4 yıl sürdü. Milunic ve Gehry tarafından inşa edilen bu binanın tarzı, sanat ve mimarlık çevreleri tarafından "yeni barok" olarak nitelendiriliyor. Mimarlar, Dancing House'u şehrin kültür merkezi yapmayı planladılar ve bu bina zaman içerisinde Prag'ın sembollerinden biri haline geldi.
Wonderworks (Pigeon Forge, ABD): Şiddetli bir fırtınaya maruz kalan bir evin, başka bir ev üzerine tepe taklak düşmesini andıran bu mimari yapıt, Pigeon Forge'de bulunmaktadır. Turistlerin oldukça ilgisini çeken bu binaya giriş ücretsiz.
Bu binanın girişinde yalnızca büyük bir salon var ve yerde olması gereken herşey tavanda. Yani binanın dış görünümü gibi içi de tepe taklak; lambalar, tablolar, merdivenler vs.Bu ilginç mimari yapı, eski sihirbaz malzemelerinin sergilendiği küçük bir müze olarak kullanılıyor ve aynı zamanda sihirbaz gösterilerinin de bilet satış yeri.
Kansas Halk Kütüphanesi (Missouri, ABD): Teknolojinin ilerlemesiyle kütüphanelere ilgi azalmış durumdadır. Kitaplara olan ilgiyi arttırmak için ABD'nin Kansas şehrinde insanların dikkatini çekecek bir kütüphane inşa edilmiş. Dış cephesi, rafa dizilmiş kitaplar görünümünde tasarlanan kütüphanenin yapımı 2004 yılında tamamlandı.