Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir'den de bir yer var

Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği "2022 dünyanın en iyi köyleri" listesini açıkladı.
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
Dünyadaki 12 ülkeden toplamda 32 köyün yer aldığı listede, Türkiye'den İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü de bulundu.
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
Listenin 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlendiği ve listedeki köylere ödüllerinin 27-28 Şubat 2023'te Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı ifade edildi.
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
BMDTÖ'nün toplamda 20 köyü seçtiği iyileştirme programına da Türkiye'den Madrid'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı ve Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köylerinin de girdiği bildirildi.