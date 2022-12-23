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Haberler Galeri Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir'den de bir yer var

Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir'den de bir yer var

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü(BMDTÖ), "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesini açıkladı. 32 köyün yer aldığı listeye, Türkiye'den İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü de girdi.

Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 14:59 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 15:05
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var

Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesinde Türkiye'den Birgi köyü de yer aldı.

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Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var

BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği "2022 dünyanın en iyi köyleri" listesini açıkladı.

Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var

Dünyadaki 12 ülkeden toplamda 32 köyün yer aldığı listede, Türkiye'den İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi köyü de bulundu.

Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var

Listenin 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlendiği ve listedeki köylere ödüllerinin 27-28 Şubat 2023'te Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı ifade edildi.

Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var
Dünyanın en iyi köyleri belli oldu! Listede İzmir de var

BMDTÖ'nün toplamda 20 köyü seçtiği iyileştirme programına da Türkiye'den Madrid'in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı ve Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık köylerinin de girdiği bildirildi.

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