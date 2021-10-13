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Haberler Galeri Dünyanın en uzun kadını ikinci kez 'Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Dünyanın en uzun kadını ikinci kez 'Guinness Rekorlar Kitabı'nda

Dünyanın en uzun kadını bir Türk. Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Weaver Sendromu rahatsızlığı bulunan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetre boyuyla dünyanın en uzun kadını olarak ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini aldı.

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 17:15 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 17:17
Dünyanın en uzun kadını ikinci kez ’Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Weaver Sendromu rahatsızlığı bulunan Rümeysa Gelgi, 2 metre 15 santimetre boyuyla dünyanın en uzun kadını olarak ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini aldı.

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Dünyanın en uzun kadını ikinci kez ’Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Safranbolu ilçesinde yaşayan Safiye ve Haydar Gelgi'nin 24 yaşındaki kızları Rümeysa'nın Weaver Sendromu rahatsızlığı nedeniyle boyu uzamaya başladı.

Dünyanın en uzun kadını ikinci kez ’Guinness Rekorlar Kitabı’nda

2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Gelgi, bu kez de 2 metre 15 santim boyuyla 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yeniden yerini aldı.

Dünyanın en uzun kadını ikinci kez ’Guinness Rekorlar Kitabı’nda

Guinnes internet sitesinden de Rümeysa Gelgi ile ilgili rekoru duyururken, belgesi yetkililer tarafından teslim edildi.

Dünyanın en uzun kadını ikinci kez ’Guinness Rekorlar Kitabı’nda
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