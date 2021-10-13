Dünyanın en uzun kadını ikinci kez ’Guinness Rekorlar Kitabı’nda

2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Gelgi, bu kez de 2 metre 15 santim boyuyla 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'nda yeniden yerini aldı.