Dünyanın en zengin insanları! İşte o servetleri...

Dünya zenginler listesi yeniden şekillendi. İşte servet dengelerinin yeniden kurulduğu dünyanın en zengin 10 ismi… 1- ELON MUSK Listenin zirvesinde 677 milyar dolarlık servetiyle Elon Musk yer alıyor. 2- LARRY PAGE Google'nin kurucularından Larry Page 252.6 milyar dolar servetle ikinci sırada yer alıyor. 3- LARRY ELLİSON Oracle'nin kurucusu Larry Ellison'un güncel serveti 236.7 milyar dolar. 4- JEFF BEZOS Amazon'un kurucusu Jeff Bezos toplamda 235,1 milyar dolar servete sahip. 5- SERGEY BRİN Google'ın kurucularından Sergey Brin'in serveti 233 milyar doların üzerinde. 6- MARK ZUCKERBERG 223,2 milyar dolarlık servetiyle altıncı sırada bulunuyor. 7 - BERNARD ARNAULT 189,3 milyar dolar servete sahip. 8 - JENSEN HUANG 153.7 milyar dolarlık servetiyle sekizinci sırada yer alıyor. 9 - WARREN BUFFETT Yatırım dünyasının en önemli insanlarından biri olarak gören Warren Buffett'in serveti 148.5 milyar doların üzerinde. 10 - STEVE BALLMER Microsoft'un eski CEO'sunun net servetinin 144 milyar doları aştığı biliniyor.