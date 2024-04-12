Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Bu zeka soruları ilk bakışta kolay gibi görünse bile pek çok kişi çözemiyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan zeka testlerinden olan bu testte mantığa uymayan bazı yanlışlıklar var. Peki siz bu testi çözebilecek misiniz?
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.
Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ
Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.
Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?