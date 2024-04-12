  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor

Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor

Bu zeka soruları ilk bakışta kolay gibi görünse bile pek çok kişi çözemiyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan zeka testlerinden olan bu testte mantığa uymayan bazı yanlışlıklar var. Peki siz bu testi çözebilecek misiniz?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 14:21

Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor

Detayları yakalamakta ne kadar iyisiniz? Sosyal medyanın en zor testlerinden olan bu testte mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. İnternette 'Çinlilerin I.Q. testi' olarak yayılan zeka sorusu kullanıcıları oldukça zorladı. Bakalım siz çözebilecek misiniz?

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor

Çiftçi, bir kurt, bir keçi ve bir göbek lahanayı nehrin karşısına geçirmek istemektedir. Nehirde köprü yoktur ve kendisiyle birlikte nehrin karşısına geçirmek istediklerinden sadece bir tanesini taşıyabilen küçük bir botu vardır.

Çiftçi eğer kurdu önce götürmek isterse keçi lahanayı yiyecektir, eğer lahanayı önce götürmek isterse de kurt keçiyi yiyecektir. Yani nehrin herhangi iki yakasında aynı anda kurt ve keçiyi ya da keçi ve lahanayı başbaşa bırakmaması gerekmektedir. Çiftçi bu transferi keçisine ve lahanasına zarar gelmeden nasıl gerçekleştirmelidir.

Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor

AKLINIZIN LİMİTLERİNİ ZORLAYAN ZEKA TESTİ

Bilimsel çalışmalar bulmacaların ve zeka testlerinin beyin fonksiyonlarının çalışmasını desteklediğini gösteriyor. Aşağıdaki bulmacalar ilk bakışta kolay görünebilir ama küçümsemeye gelmez. İşte içerdiği küçük sürprizlerle sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan bulmacalar.

Balonlardan hangisi tavana en yakın olarak duruyor?

Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor

Charlie'nin Melekleri filminin karakterleriyle oluşturulan matematik işlemlerinde son sırada soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor
Dünyanın en zor dikkat testi! Çok az kişi çözebiliyor

Resimdeki bilardo toplarından hangi üçüyle en üstteki eşitlik sağlanır?

(Her top yalnızca bir kere kullanılabilir)

SON DAKİKA