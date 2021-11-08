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Düşen asansörden nasıl sağ kurtulursunuz?

Bazı pratik bilgiler hem hayatı kolaylaştırıyor hem de mucizevi sonuçlar ortaya çıkarıyor. Asansöre binen kişilerin aklında olan "asansör düşse nasıl kurtuluruz?" sorusu yer alıyor. İşte düşen asansörden kurturma ve birçok pratik bilgiyi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





