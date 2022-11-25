Duy Beni’nin Naz’ı Jasmine Berkiş: Tanıtınca kesinlikle yürüyüşün bile değişiyor

İKİNCİ PROJEMDE BU KADAR TANINACAĞIMI DÜŞÜNMEMİŞTİM

Çok hızlı yükselişi olan bir dizi oldu. Böyle bir projede yer almak sana nasıl hissettiriyor?

Bir kere arkadaşlarımın hepsi çok başarılı, hepsi karakterlerini çok iyi oynuyorlar. Çok heyecanlı ve keyif verici. Bir yandan da çok şaşırtıcı. Daha önce de başka bir projede yer almıştım ama ikinci projede bu kadar tanınacağımı düşünmemiştim. O yüzden kesinlikle keyif verici ve heyecan verici diyebilirim.

Peki, 'Naz karakteri bana da benziyor' dedin. Naz karakteri sana ne hissettiriyor?

Naz karakteri, birden çok yükselen bir kız. Kendini ezdirmiyor. Moda düşkünü ve influencer tarafı da var. Ben de fotoğraf çekilmeyi çok seviyorum. Hatta çok ilginç, ben bu işe başlayınca daha çok fotoğraf çekilmeye, edit yapmaya başladım. Daha çok kendimi kaptırdım ve Naz oldum. Günlük hayatta da Naz karakterinin bazı şeylerini yansıtıyorum.