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Haberler Galeri Ebru Şahin reddetti, Zeynep Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi!

Ebru Şahin reddetti, Zeynep Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi!

Hercai dizisinin yıldızı Ebru Şahin, kendisine gelen reklam teklifini reddetti. Bir çorap markasından gelen teklifi reddeden Şahin'in yerine başarılı şarkıcı Zeynep Bastık geldi. Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi.

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:22 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 15:33
Ebru Şahin reddetti, Zeynep Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Ünlü bir çorap ve iç giyim markasının yeni sezonda reklam yüzü olması için Ebru Şahin'e teklif götürdüğü ortaya çıkmıştı.

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Ebru Şahin reddetti, Zeynep Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi!

'Hercai' dizisiyle ünlenen ve kısa sürede ücretini katlayan oyuncu, 500 bin liralık teklifi az bulup 1 milyon lira istemişti. Anlaşma sağlanamayınca yeni yüzler arayan marka, şarkıcı Zeynep Bastık ile el sıkıştı.

Ebru Şahin reddetti, Zeynep Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi!

Ezhel'in "Felaket" şarkısına yaptığı cover'la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifini kabul etti.

Ebru Şahin reddetti, Zeynep Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi!

Ezhel'in "Felaket" şarkısına yaptığı cover'la ünlenen ve kısa sürede başarısıyla adından söz ettiren Bastık, markanın 500 bin liralık teklifini kabul etti.

Ebru Şahin reddetti, Zeynep Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi!

Reklam jingle'ını yazıp, besteleyip söyleyecek olan şarkıcı, ardından reklam filmi çekimi için kamera karşısına geçecek.

Ebru Şahin reddetti, Zeynep Bastık 500 bin liraya 'varım' dedi!

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "en iyi çıkış yapan şarkıcı" ödülünü kazanan Bastık, daha önce de reklam filmlerinde rol almış ve jingle'larını seslendirmişti.

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