Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan basketbolcu Cedi Osman ve Atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, dün arkadaşları Oya Unusta ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğününe gitti. Gittikleri davetten fotoğraf paylaşan çiftin aralarındaki boy farkı merak uyandırdı.
Giriş Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 15:41Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 15:57
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Ebru Şahin ile Cedi Osman yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers takımında basketbol hayatına devam eden Cedi Osman, sık sık ABD ve İstanbul arasında gidip geliyor. Aileleri de artık tanışan çift, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.