Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti

BOY FARKI SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI

Davetten bir de fotoğraf paylaşan Ebru Şahin ile Cedi Osman, sosyal medyaya damga vurdu. Boy farkı nedeniyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren çift, merak konusu oldu.