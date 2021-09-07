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Haberler Galeri Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti

Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti

Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan basketbolcu Cedi Osman ve Atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin güzel oyuncusu Ebru Şahin, dün arkadaşları Oya Unusta ve Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğününe gitti. Gittikleri davetten fotoğraf paylaşan çiftin aralarındaki boy farkı merak uyandırdı.

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 15:41 Güncelleme Tarihi: 7 Eylül 2021 Salı 15:57
Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti

Ebru Şahin ile Cedi Osman yaklaşık iki yıldır birliktelik yaşıyor. NBA takımlarından Cleveland Cavaliers takımında basketbol hayatına devam eden Cedi Osman, sık sık ABD ve İstanbul arasında gidip geliyor. Aileleri de artık tanışan çift, evlilik yolunda ilk adımı geçtiğimiz aylarda atmıştı.

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Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti

ARKADAŞLARININ DÜĞÜNÜNE KATILDILAR

Ünlü çift, dün en yakın arkadaşları Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar'ın düğününe katıldı.

Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti

BOY FARKI SOSYAL MEDYADA EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINDA YER ALDI

Davetten bir de fotoğraf paylaşan Ebru Şahin ile Cedi Osman, sosyal medyaya damga vurdu. Boy farkı nedeniyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren çift, merak konusu oldu.

Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti

DİKKAT ÇEKEN BOY FARKI SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ DA MERAK KONUSU OLDU

Ebru Şahin'in boyu 1,66, Cedi Osman'ın ise, 2,01 santimetre.

Ebru Şahin ve sevgilisi Cedi Osman düğünde dikkat çekti
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