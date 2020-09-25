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Haberler Galeri Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Nisan ayında 9 yaşındaki oğlu Pars Tan'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, oğlunun doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şallı'nın sözleri yürek burktu.

Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 11:44 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 11:47
Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen küçük oğlu Pars, iki yıl mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenik düşmüş ve 17 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

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Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Aylardır zor günleri atlatmaya çalışan Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Ebru Şallı, oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.

Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Eski manken, paylaşımına; "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu düştü.

Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah' programına röportaj veren Şallı, oğlunun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlatmıştı.

Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah' programına röportaj veren Şallı, oğlunun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlatmıştı.

Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Röportajın yayınlanmasının ardından çok sayıda destek mesajı alan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından, "Dualarınızı, güzel enerjilerinizi alıyorum. Ama lütfen ağlamayın. Ponciğim bizi izliyor. Onu üzmeyelim. Ve o hep benimle benim meleğim, eşsiz kokusuyla, tılsımıyla... Hepinizi çok seviyorum" mesajını paylaşmıştı.

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