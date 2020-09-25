Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Aylardır zor günleri atlatmaya çalışan Şallı, oğlu Pars'ın doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadan duygulandıran bir paylaşım yaptı.
Ebru Şallı, oğlu Pars ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
Eski manken, paylaşımına; "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu düştü.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah' programına röportaj veren Şallı, oğlunun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlatmıştı.
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 'Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah' programına röportaj veren Şallı, oğlunun vefatının ardından yaşadığı zor günleri anlatmıştı.
Röportajın yayınlanmasının ardından çok sayıda destek mesajı alan Ebru Şallı, sosyal medya hesabından, "Dualarınızı, güzel enerjilerinizi alıyorum. Ama lütfen ağlamayın. Ponciğim bizi izliyor. Onu üzmeyelim. Ve o hep benimle benim meleğim, eşsiz kokusuyla, tılsımıyla... Hepinizi çok seviyorum" mesajını paylaşmıştı.