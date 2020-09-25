Ebru Şallı oğlu Pars'ın doğum gününü kutladı, sözleri yürek burktu

Eski manken, paylaşımına; "Ponçiğim benim, seni çok seviyorum. İyi ki benim oğlum oldun, iyi ki seni doğurdum. Bana yaşattığın her an için sana minnettarım. Her zaman şükrediyorum senin annen olduğum için. 9 yıl ben bir melekle yaşadım. Gerçek bir meleğin nefes aldığını gördüm ben. Annişin seni çok seviyor meleğim doğum günün kutlu olsun. Seni tarifsiz özlüyorum. Buluşacağız Ponçiğim benim, kavuşacağız" notunu düştü.