Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile boşanıyor mu?

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olduğu dönemde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile boşandıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken, evlendikten sonra düğün fotoğraflarını paylaşmış ve sosyal medyada hemen soyadını değiştirerek 'Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu' yapmıştı. Ancak 3 aylık evli olan çiftten Erken, flaş bir hamlede bulundu. Eşinin soyadını profilinden kaldıran Ece Erken, fotoğraflarını da kaldırdı. İkilinin boşanma kararı alıp almadığı merak konusu oldu.