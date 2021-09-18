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Haberler Galeri Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile boşanıyor mu?

Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile boşanıyor mu?

Benan Mahmutyazıcıoğlu ile evli olduğu dönemde Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yasak aşk yaşayan Ece Erken, uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile boşandıktan sonra geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturan Ece Erken, evlendikten sonra düğün fotoğraflarını paylaşmış ve sosyal medyada hemen soyadını değiştirerek 'Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu' yapmıştı. Ancak 3 aylık evli olan çiftten Erken, flaş bir hamlede bulundu. Eşinin soyadını profilinden kaldıran Ece Erken, fotoğraflarını da kaldırdı. İkilinin boşanma kararı alıp almadığı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 14:36 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2021 Cumartesi 15:11
Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?
Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?

Ünlü sunucu Ece Erken, haziran ayında avukat sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

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Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?
Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?

Erken, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?
Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?

Eşi ile nikah fotoğrafını "Herkese selam, biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, sevenlere yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." notuyla paylaşan Erken, soyadına 'Mahmutyazıcıoğlu'nu eklemişti.

Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?
Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?

Bir süredir eşi ile birlikte görüntü vermeyen Ece Erken'den kafa karıştıran bir hamle geldi.

Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?
Ece Erken 3 ay önce evlendiği Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile boşanıyor mu?

Ünlü sunucunun bu hareketi, 'evlilik bitiyor mu' sorusunu akıllara getirdi.

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