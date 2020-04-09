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Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı
Ece Erken geçtiğimiz günler ev sahibi ile yaşadığı kira diyaloğunu sosyal medya üzerinden paylaşmış ve oldukça dikkat çekmişti. Erken bu sefer de evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.
Giriş Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 11:26
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Ünlü sunucu Ece Erken sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile yaşadığı kira diyaloğu nedeniyle epey konuşulmuştu.