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Haberler Galeri Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı

Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı

Ece Erken geçtiğimiz günler ev sahibi ile yaşadığı kira diyaloğunu sosyal medya üzerinden paylaşmış ve oldukça dikkat çekmişti. Erken bu sefer de evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi: 9 Nisan 2020 Perşembe 11:26
Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı

Ünlü sunucu Ece Erken sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ev sahibi ile yaşadığı kira diyaloğu nedeniyle epey konuşulmuştu.

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Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı

Erken bu sefer de yasak aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı

Erken kısa süre önce evli sevgilisinin evine gidip arabalarına zarar vererek sosyal medyada gündem olmuştu.

Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı

Arabalara zarar verdiği görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sunuculuğunu yaptığı Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Ece Erken, şimdi de ayrılık haberleriyle gündem oldu.

Ece Erken evli sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ayrıldı

Erken bir takipçisine ise "Yuva yıkmadım ayrıldım ve o rahatlıkla söylüyorum daha acı. Geçmişi elimde şu an" yanıtıyla dikkat çekti.

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