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Haberler Galeri EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncunun eşini gören hayranları adeta şaşkınlık geçiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:23
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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