EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gönüllere taht kurarken dizi oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer ise en çok merak edilen oyuncu oldu. Yıldırımer hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...