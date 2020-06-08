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Haberler Galeri EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, gönüllere taht kurarken dizi oyuncuları da sosyal medyanın gündemine oturdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer ise en çok merak edilen oyuncu oldu. Yıldırımer hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2020 Pazartesi 12:23
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer hakkında araştırma yapan sevenleri ünlü oyuncunun eşini görünce inanamadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin de oyuncu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

TİMUÇİN ESEN

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

TİMUÇİN ESEN VE EŞİ BİLGE TÜRE

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

OZAN AKBABA

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı?

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET ARIKAN

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