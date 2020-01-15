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EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ bakın nereli çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın fragmanını izleyenler yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Burak Sergen, Naz Elmas gibi isimlerden sonra bu kez Mustafa Üstündağ dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi ve Çukur dizilerinden sonra EDHO'daki Boran karakteriyle de izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mustafa Üstündağ'ı yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri tarafından merak edilen 'EDHO Boran kim, Mustafa Üstündağ kaç yaşında' sorularına ünlü oyuncunun memleketi de eklendi. 'Mustafa Üstündağ nereli' sorusu internette en fazla araştırılanlar arasına girdi. Bakın EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ nereli!

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2020 Çarşamba 19:35
EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ bakın nereli çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncuları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak EDHO'da Boran olarak tanıdığımız Mustafa Üstündağ memleketiyle hayranlarını şaşırttı. İşte Mustafa Üstündağ ve ünlülerin memleketleri...

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EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ bakın nereli çıktı!

Furkan Palalı - Konya

EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ bakın nereli çıktı!

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ bakın nereli çıktı!

Engin Akyürek - Ankara

EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ bakın nereli çıktı!

Kaan Urgancıoğlu - İzmir

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