EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ bakın nereli çıktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın fragmanını izleyenler yeni bölümü heyecanla beklemeye başladı. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Burak Sergen, Naz Elmas gibi isimlerden sonra bu kez Mustafa Üstündağ dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu Kurtlar Vadisi ve Çukur dizilerinden sonra EDHO'daki Boran karakteriyle de izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mustafa Üstündağ'ı yakından tanımak isteyen dizinin takipçileri tarafından merak edilen 'EDHO Boran kim, Mustafa Üstündağ kaç yaşında' sorularına ünlü oyuncunun memleketi de eklendi. 'Mustafa Üstündağ nereli' sorusu internette en fazla araştırılanlar arasına girdi. Bakın EDHO'nun Boran'ı Mustafa Üstündağ nereli!