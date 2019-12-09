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EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca bakın kiminle evliymiş... Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki Hızır karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığı ve 6 yıl sonra yollarını ayırdıkları biliniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti. İşte Atv'nin vazgeçilmez dizisi EDHO'nun reisi Oktay Kaynarca'nın kimsenin bilmediği eşi...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 11:03 Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 11:03
EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca bakın kiminle evliymiş... Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Reis karakteri ile gönüllere taht kuran 53 yaşındaki Kaynarca'nın Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığını bilmeyen yok. Ancak EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'nın 2012 - 2013 yılları arasında başından geçen evliliği pek bilen yok. İşte Oktay Kaynarca'nın eski eşi...

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EDHO'nun Hızır'ı Oktay Kaynarca bakın kiminle evliymiş... Herkes Özgü Namal sanıyordu ama...

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