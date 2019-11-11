EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay evlilik yorumu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan her son bölümüyle çok izleniyor, son yeni bölümleri sevenleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. ATV'nin fenomen haline gelen dizilerinden EDHO'nun hayran bırakan yıldızı Oktay Kaynarca, verdiği son röportajında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, verdiği bir röportajda en çok canlandırmak istediği kişiyi söyledi, evlilik hakkında yaptığı yorumlar ise sevenleri tarafından çok konuşulacak cinsten.