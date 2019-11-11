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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay evlilik yorumu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayınlanan her son bölümüyle çok izleniyor, son yeni bölümleri sevenleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. ATV'nin fenomen haline gelen dizilerinden EDHO'nun hayran bırakan yıldızı Oktay Kaynarca, verdiği son röportajında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Oktay Kaynarca, verdiği bir röportajda en çok canlandırmak istediği kişiyi söyledi, evlilik hakkında yaptığı yorumlar ise sevenleri tarafından çok konuşulacak cinsten.

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 15:19 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2019 Pazartesi 15:29
EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay evlilik yorumu!

Kurtlar Vadisi adlı dizi ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Oktay Kaynarca, şu sıralar ATV'de yayınlanan EDHO dizisiyle sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Kaynarca, verdiği bir röportajda canlandırdığı roller ve özel hayatıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

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EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay evlilik yorumu!

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Oktay Kaynarca, şu anda rol aldığı dizide ailesinden çok şey olduğunu belirtti. Mustafa Kemal Atatürk'ü oynamanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Kaynarca, evlilik sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay evlilik yorumu!

Baba olmak istiyorum: Bugüne kadar baba olamayışını "Kısmet değilmiş. Tercih etmedim değil de, denk gelmedi diyelim. Baba olmak istiyorum, hala umudum var." diyerek açıklayan Kaynarca, 3. evliliğe sıcak baktığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay evlilik yorumu!

Bence romantik bir şey evlilik: "Neden olmasın? Korkulacak ya da bana uzak bir şey değil açıkçası. Evliliği bana düşündürecek bir durumun oluşması gerekir. Romantik bir şey bence evlilik. Evlilikte düğün gibi seremoniler bana sıkıcı geliyor yalnızca."

EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay evlilik yorumu!


Her bölümü büyük bir heyecanla izlenen EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'nın bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile büyük bir aşk yaşadığı ve 6 yıl sonra yollarını ayırdıkları biliniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, Özgü Namal ile ayrıldıktan 4 yıl sonra başka bir isimle evlenmiş ancak bu evliliği çok uzun sürmemişti..

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