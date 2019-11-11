EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'dan olay evlilik yorumu!

Bence romantik bir şey evlilik: "Neden olmasın? Korkulacak ya da bana uzak bir şey değil açıkçası. Evliliği bana düşündürecek bir durumun oluşması gerekir. Romantik bir şey bence evlilik. Evlilikte düğün gibi seremoniler bana sıkıcı geliyor yalnızca."