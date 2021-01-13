EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncunun eşini gören hayranları adeta şaşkınlık geçiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...