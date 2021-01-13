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Haberler Galeri EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş?

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş?

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Türkiye'nin en sevilen dizilerinin başında geliyor. Dizinin oyuncuları canlandırdıkları karakterlerle adeta gönüllerde taht kurdu. EDHO'nun Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer, hakkında ortaya çıkan gerçekler hayranları tarafından merakla takip ediliyor. Ünlü oyuncunun eşini gören hayranları adeta şaşkınlık geçiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte birbirinden ünlü oyuncuların gördüğünüzde sizi çok şaşırtacak eşleri...

Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 16:37
EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş?

ATV ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

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EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş?

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş?

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş?

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

EDHO'nun yıldızı Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kimmiş?

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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