Ediz Hun kanseri yendiğini açıkladı: 21 hücrede 5 kanser hücresi çıktı

KOLAY ROLLER GELİYOR

Uzun süredir setlerden uzak olan Ediz Hun, iyi bir rolle yeniden kamera karşısına geçebileceğini söyledi: "Belli bir yaşa gelmiş insanın rolü kısıtlı oluyor. Ya dede ya baba, kolay roller geliyor. Teklifler var ama ben istemiyorum. Seyirci, Ediz Hun'u imaj olarak zihinlerinde, gönüllerinde tutuyor, benden performans bekliyor. Baba rolü yeterli değil. Mesela bir narkoman rolü olabilir. Deli ya da ölüme giden bir adam da olabilir. İyi rol olmalı ki 'Aferin' desinler, beğensinler."