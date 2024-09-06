Efes Antik Kenti’nde ziyaretçi rekoru! 2 milyona yakın kişiyi ağırladı

Celsus Kütüphanesi, Agora Meydanı, Kuretler Caddesi, Domitian Tapınağı, Trajan Çeşmesi, 25 bin kişilik oturma kapasitesiyle büyük antik tiyatro, stadyum ve antik liman bölgelerinde uygulanan aydınlatmalar ziyaretçilere eşsiz bir manzara sunuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Efes, Ocak-Ağustos 2023'te 1 milyon 150 bin 529 turisti ağırladı. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı 1 milyon 854 bin 220 olarak kayıtlara geçti.

Şimdiye kadar en çok ziyaretçinin geldiği 2023 yılında Efes Antik Kenti'ni 2 milyon 196 bin 58 kişi ziyaret etti. Efes, gece müzeciliği uygulaması kapsamında ise 239 bin 426 kişiyi yıldızlar altında tarih yolculuğuna çıkardı.