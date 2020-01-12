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Efsane film Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı!

Bir Yeşilçam klasiği olan Tosun Paşa filmi, hala daha severek izlenen yerli filmler arasında yerini alıyor. Filmde uğruna mücadele edilen Yeşil Vadi'nin nerede olduğu ve son hali de merak ediliyor. İşte Yeşil Vadi'nin son hali...

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 11:14
Efsane film Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı!

Tosun Paşa filmi hala severek izlenen yerli yapımlar arasında yerini alıyor.

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Efsane film Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı!

Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.

Efsane film Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı!

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

Efsane film Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı!

Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

Efsane film Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı!
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