Efsane film Tosun Paşa'daki Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırttı!

Bir Yeşilçam klasiği olan Tosun Paşa filmi, hala daha severek izlenen yerli filmler arasında yerini alıyor. Filmde uğruna mücadele edilen Yeşil Vadi'nin nerede olduğu ve son hali de merak ediliyor. İşte Yeşil Vadi'nin son hali...