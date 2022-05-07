Efsanevi dizi Destan'ın kadrosuna üç yeni isim!

Salı akşamları izleyicileri Atv ekranlarına kilitleyen, Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolü paylaştığı, fragmanları merakla beklenen ve her bölümüyle büyük ilgi gören 'Destan' dizisinin kadrosuna üç yeni isim dahil oldu.