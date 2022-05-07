  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Efsanevi dizi Destan'ın kadrosuna üç yeni isim!

Efsanevi dizi Destan'ın kadrosuna üç yeni isim!

Salı akşamları izleyicileri Atv ekranlarına kilitleyen, Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolü paylaştığı, fragmanları merakla beklenen ve her bölümüyle büyük ilgi gören 'Destan' dizisinin kadrosuna üç yeni isim dahil oldu.

Giriş Tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 15:35
Efsanevi dizi Destan’ın kadrosuna üç yeni isim!

Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesiyle seyircisini ekran başına kilitleyen Destan'ın 22'nci bölümde Engin Benli, Umut Temizaş ve Özgür Koç sürpriz karakterle 'Destan' dizisi oyuncu kadrosuna dahil oluyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Efsanevi dizi Destan’ın kadrosuna üç yeni isim!

Destan, Salı akşamı 20.00'de yayınlanacak 22'nci bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak.

Efsanevi dizi Destan’ın kadrosuna üç yeni isim!

Bölüme Oğuz Kağan'ın soyunu tükettiği İtbaraklar'ın, Türklerden intikamlarını almak için tekrar gün yüzüne çıkmaları ve Alpagu Han'ın aldığı kararla Akkız ile Batuga'nın destansı aşkının yeniden sınanması damga vuracak.

Efsanevi dizi Destan’ın kadrosuna üç yeni isim!

Destan 10 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de Atv'de!

  • SON DAKİKA