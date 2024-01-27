Ege Bölgesi’ne Meteoroloji’den uyarı! Kar, yağmur, dolu, sis... 27 Ocak Cumartesi hava durumu

Bugün (27 Ocak Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar artacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Ege Bölge'sinde havanın parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 27 Ocak Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:35 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 09:51