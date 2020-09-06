  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen turizm kentlerinden Muğla'nın Datça ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayan Knidos Antik Kentini 2,5 ayda 40 bin kişi ziyaret etti.

Giriş Tarihi: 6 Eylül 2020 Pazar 12:08 Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2020 Pazar 12:08
Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan, asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla turistleri cezbeden 2 bin 600 yıllık antik kent, sütunlu liman caddesi, agorası, iki antik tiyatrosu ve iki limanıyla ilgi görüyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl kapılarını 15 Haziran'da açan Knidos, normalleşme adımlarının atıldığı, "kontrollü sosyal hayat" ve "yeni normal" olarak anılan dönemde bu güne kadar 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Bulunduğu özel konumu nedeniyle antik kente karadan ve denizden ulaşılması cazibesini de arttırıyor.

Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

ANTİK DÖNEMİN KÜLTÜR SANAT VE BİLİM MERKEZİ

Knidos Antik Kenti Kazı Başkanı ve Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, AA muhabirine, kazılarına devam ettikleri bölgenin antik dönemin en önemli kültür, sanat ve bilim merkezi olduğunu söyledi.

Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

Knidos'un konumu itibariyle antik dönemdeki stratejik noktalardan biri olduğunu anlatan Doksanaltı, "Burası Ege'nin kapısı diyebileceğimiz bir noktada. Ege ile Akdeniz'in kesişme noktasında. Bu coğrafi özelliği sayesinde kent ada ve ana kara bölümü arasında kalan iki limana sahip." diye konuştu.

Ege ve Akdeniz'i birleştiren antik kent: Knidos

HİPOKRAT'TAN ESKİ TIP OKULU VAR

Knidos'un Akdeniz havzasında bulunan bir çok kentin aksine askeri alanın dışında bilim, sanat ve kültürel anlamda ön plana çıktığını anlatan Doksanaltı, "Antik dönemin 7 harikasından biri sayılan İskenderiye'deki Deniz Feneri'nin mimarı Knidoslu Sostratus'tur. Kos Adası'nın da komşusu olan Knidos, Hipokratın Tıp Okuluna rakip hatta ondan daha eski bir tıp okuluna sahiptir. Knidosun doktorları antik dönemde Akdeniz Havzası'ndaki bir çok yerde hizmet gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Milli Mücadele'nin sembolü olan Tülütabaklar korona engeline takıldı
Milli Mücadele'nin sembolü olan Tülütabaklar korona engeline takıldı
  • SON DAKİKA